Belejöttek a játékba.

Fotó: TV2

Maguk mögött hagyták Jordániát az Ázsia Expressz versenyzői, és innentől kezdve két héten keresztül Törökországban fogják folytatni megmérettetésüket. A váltás éles lehet a játékosok számára, ugyanis az eddigi sivatagos környezet után Anatólia erdős vidékén folytatódik a verseny. A kedd esti adás legnagyobb meglepetését Gáspár Győzőék okozták, akik a nehézkes kezdés ellenére hamar nyeregbe kerültek. Győző és Bea a gyorsan megszerzett fuvarjukkal sorra hagyták maguk mögött az úttest mellett kullogó társaikat, egészen addig, amíg Ördög Nóra üzenete meg nem érkezett, véget vetve az aznapi versenynek, mindenkit mihamarabbi éjszakai szállás keresésére sarkalva.

Gáspárékra itt is rámosolygott a szerencse és egy helyi családnál sikerült megszállniuk, majd másnap még az első helyen álló Marics Petiéket is sikerült leelőzniük, akik ettől a legkevésbé sem voltak elragadtatva. Az azt követő iszaphordó feladványnál pedig már minden résztvevő a szem elől tévesztett Győzőéket kereste, akik már régen robogtak tovább a cél felé, és vele az egyre biztosabbnak látszó védettség megszerzéséhez. Az utolsó pizzakészítős feladatnál Gáspár Bea konyhai technikája pedig akkora sikert aratott, hogy végül egy medált is bezsebeltek vele, megkoronázva ezzel az egész napos teljesítményüket.