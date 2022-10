Ő maga egyébként azzal szerezte hírnevét, hogy vécét nyalogatott a koronavírus-járvány csúcsán.

Nem hajlandó szóba állni családtagjaival egy 23 éves influenszer, mivel nem olyan híresek, mint ő. Igen, a kaliforniai Larz valóban azért szakította meg a kapcsolatot még szüleivel is, mert kevesebb a követőjük, mint neki, és ő ezt egy percig sem érzi problémásnak, sőt. Ahogy azt nemrég egy rádióinterjúban elmondta, már a feltételezés is sértő, hogy "nem-celebekkel" is beszél, így mind a kilenc testvérét letiltotta közösségi oldalairól, egészen addig, amíg legalább olyan híresek vagy gazdagok nem lesznek, mint ő. Szüleit pedig saját elmondása szerint amúgy sem érdekli, hogy mit csinál, mivel csak azzal vannak elfoglalva, hogy veszekedjenek egymással. Rokonai helyett Larz például Cardi B-vel szokott beszélgetni Instagramon.

És most jöjjön a bizonyára mindenkit izgató kérdésre a válasz, hogy mit is tett le az asztalra a fiatalember, amivel összeszedett 420 ezer követőt?

Levideózta, ahogy vécécsészét nyalogat egy kihívás részeként a koronavírus-járvány kitörésekor.

Később aztán kiderült, hogy a virálissá váló felvétel nem is akkoriban készült, de még ez sem ártott a srác hírnevének.

(via 24.hu)