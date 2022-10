Snoop Dogg marihuána iránti megszállottsága továbbra is változatlan, sőt, egyre jobban az életmód egyik ikonikus szimbólumává válik, és mint kiderült, olyan sokat szív belőle, hogy szüksége van saját spanglitekerőre. A feladat pedig valóban egy teljes munkaidős elfoglaltság, és profi tekerőit nem kis mértékben foglalja le a napi százötven spangli elkészítése, feltehetően csak a biztonság kedvéért.

A munkát valamikor egy Renegade Piranha becenevű nő töltötte be, aki most arról mesélt, milyen volt, amikor ezt a fontos szerepet végezte a rapper mindennapjaiban. Elárulta, hogy 2016 óta rengeteg hírességnek tekert már, köztük olyanoknak, mint Rihanna, Kid Cudi vagy Elon Musk, de feltehetőleg Snoop Dogg volt az, aki igazán próbára tette őt. A profi jointgurító elmondta, hogy bár a munkája szokatlan, ez is egy olyan szolgáltatás, mint bármelyik másik, és a pultos munkához hasonlította, mivel valójában nem ő maga termeli a kendert.

via (Ladbible)