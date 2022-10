42, közösen eltöltött év után a dél-angliai Jim és Lynn Hawkins a múlt héten elérkezettnek látta az időt arra, hogy kimondják a boldogító igent. A nyugdíjas pár még 1980-ban kezdett randizni, és bár többször is szóba került közöttük a házasság, egészen eddig nem kötötték össze hivatalosan az életüket, holott született egy közös gyermekük, James is. A demenciával küzdő 81 éves férfi végül most adta be a derekát, pénteken feleségül vette szerelmét.

Az esküvőt egy idősotthonban tartották, rendkívül szűk körben. Mindössze az anyakönyvvezető, két tanú, illetve a fiuk volt jelen, de így is nagyszerűen sikerült a nagy nap, amiről a megható fotók is árulkodnak. Az intézmény munkatársai dekorációval és tortával kedveskedtek a párnak, akik még közös táncot is lejtettek.