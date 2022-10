A kaliforniai Avalonból származó 25 éves Peyton Cicconi szerelő és modell inspiráló és erős olasz nők hosszú sorából származik. Az Egyesült Államokban, a dél-kaliforniai Catalina-szigeten már korán megtanulta, – ha a családjában élő erős nőkre, köztük az édesanyjára és a nagynénjére néz –, hogy a neme nem számít semmilyen munkában.

Gyerekkorában mindig is szeretett autós videójátékokkal játszani, majd fiatal felnőttként megkapta az első autóját. Tizenkilenc éves korában a barátja vezette be a driftelés világába és az autós találkozókra járásba, azóta pedig a lány számára nem volt visszaút. Peyton első projektjeként egy 1999-es Chevy s10-en dolgozott, majd 135 ezer fontot költött a szerelői vállalkozásának létrehozására. Emellett egy gót ruhamárka alternatív modellje is, magassarkúban és platform csizmában is tökéletesen tud botváltós autót vezetni, és néhány kaszkadőrmutatványt is csinál. Párjával és a macskájukkal él, akit Turbónak neveztek el, és mint láthatjuk a lila szín megszállottja mindenben: