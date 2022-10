Rihanna visszatért.

Fotó: Instagram

Végre elérhetővé vált Rihanna új dala, a Lift Me Up, amely a Black Panther: Wakanda Forever albumának oszlopos tagja lesz. Az énekesnő hosszú szünet után adott ki a keze közül bármi újdonságot, ráadásul a szóban forgó szám a néhai Chadwick Boseman előtt is egyfajta tisztelgés.