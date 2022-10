Végre van miért várnunk a januárt!

2003 óta aranyozza be a szürke hétköznapokat Kiszel Tünde a falinaptárával, és a jelek szerint jövőre sem kell nélkülöznünk képeit a falunkról, megjelent ugyanis a 2023-as kalendáriuma. Erről egy TikTok-videóban számolt be az egykori fotómodell, aki bele is lapozott az egyik, dedikálásra váró példányba.

Ahogy azt az elmúlt években már megszokhattuk, ezúttal is tematikus válogatásnak örülhetnek a rajongók. Bár most külön fantázianevet nem kapott a naptár, az ízelítő alapján egy nosztalgikus utazásra invitál januártól Kiszel retró hangulatú fotósorozatával. Aki esetleg szeretne belepillantani, most megteheti: