Ritkán lehet látni az egykori sztárpár két gyermekét, most azonban elkísérték egy premierre édesanyjukat.

Egyre jobban hasonlítanak szüleikre Mariah Carey és Nick Cannon 11 éves ikergyermekei! Monroe-t és Moroccan Scottot igyekszik óvni a rivaldafénytől az egykori sztárpár, most azonban elkísérték az énekesnőt az Enola Holmes 2. New York-i díszbemutatójára, ahol édesanyjuk oldalán fotók is készültek róluk:

Fotó: Monica Schipper / Getty Images Hungary

Bár mindketten hatalmasat nőttek, mióta utoljára láthatták őket a rajongók, a fotók alapján azért többen is megkönnyebülve megjegyezték, jó látni, hogy vannak még olyan sztárcsemeték napjainkban, akiket tényleg koruknak megfelelően öltöztetnek fel a szüleik – Kylie Jenner és családja például rendszeresen céltáblája lesz a kommentelőknek gyerekeik túl kihívó, felnőttes ruhái miatt.