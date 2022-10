Fotó: Taylor Hill / Getty Images Hungary

Csütörtök este tartották az Enola Holmes 2. díszbemutatóját New Yorkban, amelyen természetesen részt vett a film főszereplője, Millie Bobby Brown is. A 18 éves filmsztár az eseményre egy rózsaszín, virágokkal díszített Louis Vuitton ruhát választott, amiben az éles szemű rajongók kiszúrhatták Brown valamennyi tetoválását – köztük a legújabbat is.

Úgy tudni, a színésznőnek négy kisebb minta díszíti a testét, köztük a legismertebb minden bizonnyal a 011-es felirat a csuklóján, amit leghíresebb szerepe, a Stranger Things Elevenje után a való életben is a bőrére varratott. Ezen kívül egy apró barna szív található a bal kulcscsontja alatt, illetve egy rózsa a hátán, most pedig egy friss felirat tűnt fel az oldalán. A Page Six magazin szerint Brown a „Ruth” nevet a 2020 novemberében elhunyt nagymamája emlékére tetováltatta magára, amely egyébként nem az első hasonló gesztusa – kozmetikai márkáját, a Florence–t is egykori dédnagyanyjáról nevezte el.

Fotó: Taylor Hill / Getty Images Hungary

A premierre Brownt elkísérte barátja, Jake Bongiovi is, de a film másik sztárja, Henry Cavill is ritkán látott párjával lépett a vörös szőnyegre.