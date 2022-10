Van kedvetek eltemetni a szempillámat? – tette fel a világ egyik legabszurdabb kérdését VV Merci, a Celeb vagyok, ments ki innen! egyik versenyzője. A lány kérésére először sírhelyet ástak pilláinak, majd leműtötték azokat szemhéjáról, végül a celebek összegyűltek, és rituálisan elbúcsúztatták Merci szeme ékét.

A szürreális jelenetet ízét az adta, hogy minden szereplő komolyan vette a szertartást. Varga Ádám, A besúgó című sorozat egyik színésze például búcsúbeszédet rögtönzött a pilláknak. Merci is elköszönt hőn szeretett szőrszálaitól. A celeblány attól félt, hogy műszempilla nélkül úgy fog kinézni, mint egy kisfiú, ám társai megnyugtatták, hogy saját szempilláival is nagyon szép, sőt, még szebb is.

Ha valaki néhány évvel ezelőtt azt mondja nekem, hogy én a kolumbiai dzsungelben fogom szertartásosan eltemetni VV Merci műszempilláját, akkor valószínűleg kiröhögöm, vagy elkezdek menekülni, mert azt gondolom, hogy bolond

– nyilatkozta Varga Ádám.

Merci nagyon meglepődött, hogy még mennyi pillája maradt fent a szemén, a celebek szerint ez még egy bajusz vagy egy szerényebb hónaljszőr mennyiségét is megütötte.

A meghatónak semmiképp, groteszknek minimum titulálható pillanatokat az adás két műsorvezetője koronázta meg, amikor két virágcsokorral lerótták tiszteletüket a sírhelynél.