A világűr horrorisztikus oldalát mutatja be a NASA halloween alkalmából.

Galaxy Of Horrors címmel készített retro horrorfilmekre hajazó posztereket a NASA, ahol a világűr félelmetes oldalát mutatják be. A 2021-ben indult széria most új darabokkal bővült, köztük van egy "halott galaxis", egy pusztító gammasugár, amit halott csillagok ütközése okozott, és még a sötét anyag is szerepet kapott.

A hátborzongató képeket a A NASA Exobolygó-kutatási programirodájának tagjai készítették, és bátran ki lehetne akasztani a falra bármelyiket: