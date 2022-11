Létezik egy videojáték, ahol gyakorlatilag egy bezárt IKEA üzletben kell túlélnünk az éjszakát.

Fotó: Instagram

The Store is Closed (Kb. az üzlet zárva ) címmel készült egy rendhagyó túlélőjáték, ahol egy arctalan főszereplőt alakítunk, aki éjszakára egy IKEA-hoz hasonló üzletben reked, ahol mindenféle fura lények mászkálnak a polcok között, és igyekeznek mindent megtenni azért, hogy ne lássuk meg a napfényt.

A játék helyszíne a svéd cégnek is feltűnt, akik üzentek is a fejlesztőknek, hogy 10 napot kapnak arra, hogy megváltoztassanak minden olyan dolgot, ami túlságosan is az IKEA-ra hajaz. Ilyen például az üzlet kék-sárga színe, a svéd név és még egyéb hasonlóságok.