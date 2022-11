Ez gyors volt.

Egy ideje már ugyanannyira hozzátartozik a karácsonyi ünnepekhez az All I Want for Christmas Is You, mint a fadíszítés vagy a bejglievés, így nem csoda, hogy az év utolsó heteiben Mariah Carey-nek kirobbanthatatlan helye van a slágerlisták előkelő helyein. Idén azonban talán minden eddiginél hamarabb elérte a karácsonyi láz az amerikaiakat: november 2-ára már az iTunes Top40 legnépszerűbb számai közé került az 1994-es dal.

Ebben valószínűleg azért erősen közrejátszott, hogy az énekesnő egy humoros videóval bolygatta fel az internetet kedd hajnalban, amelyben az utolsó októberi nap leteltével villámgyorsan vált át halloweeni jelmezéből karácsonyi szerelésbe:

Eljött az idő!

Carey egyébként minden karácsonykor rendkívül jól jár anyagilag örökzöld slágerének köszönhetően, egy nemrég kikerült kimutatás szerint ugyanis 2,5 millió dollár (több mint egymilliárd forint) jogdíjat kap az All I Want for Christmas Is You után évente.

(via LadBible)