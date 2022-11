Végre premierdátumot kapott az HBO Maxra érkező The Last Of Us sorozata.

Fotó: YouTube

A Naugty Dog videojátékának adaptációja 2023. január 15-én érkezik az HBO Maxra, ami nem egy hivatalos bejelentésből, hanem a platformra felkerült előzetes leírásából derült ki.

A The Last Of Us a Pedro Pascal által megformált Joelt fogja nyomon követni, akinek az lesz a feladata, hogy juttasson el egy Ellie nevű lányt a Fireflies nevű szervezethez, ugyanis Bella Ramsey karaktere lehet a kulcs, hogy végre megfékezzék azt a fertőzést, ami sok évvel ezelőtt elpusztította a már ismert civilizációt.