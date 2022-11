Elon Musk nemrég átvette az uralmat a Twitter felett, ahol gyökeres változásokat akar hozni, például a fizetős hitelesítő pipát, a Vine visszahozatalát, de most pénteken valami egészen mással volt elfoglalva.

Fotó: Instagram

Musk ugyanis körlevélben rúgott ki egy rakás dolgozót, amire már csütörtökön figyelmeztetett mindenkit.

Musk úgy fogalmazott, hogy ez egy nehéz, de szükséges lépés, amivel egészséges pályára állítják a Twittert, igy elkerülhetetlen a tömeges elbocsájtás.

Mint írta, mindenki pénteken fogja megtudni reggel 9-kor, hogy van-e még állása, azonban Muskot az e-mail elküldése után már be is perelték, hiszen a törvény szerint, egy ekkora számú elbocsájtási hullámot legalább 60 nappal korábban be kellene jelenteni.