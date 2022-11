Furcsa felvételt osztott meg Madonna, és nem ez az első hasonló posztja mostanság.

Egy nemrég közzétett TikTok-videóval borzolta fel a kedélyeket Madonna, amelyben az énekesnő meghökkentő szerelésben tátog egy meglehetősen agresszív dalszövegre. A popdíva „pofán verésről” szóló Baby Keem-dal-feldolgozását le is tiltotta az alkalmazás, de még előtte Instagram-oldalára is kiposztolta, ahová azóta is gyűlnek a kommentek. Egyre többen aggódnak Madonna mentális állapota miatt, aki a közelmúltban kiszőkíttette a szemöldökét, emellett pedig napi szinten osztja meg a hasonló, kissé elborult felvételeket az interneten.

„Hova tűnt a régi Madonna, akit régen csodáltam? Ennek a nőnek elment az esze, ideje nyugdíjba vonulnia” – olvasható egy hozzászólás a bejegyzés alatt, amihez hasonlóból egyébként meglehetősen sok érkezett. Mások azt firtatták, horrorfilmbe illő az énekesnő kinézete.

„Mi történt veled? Úgy nézel ki, mint Marilyn Manson, ne borotváld le a szemöldököd!”

„Kérlek, állj le ezekkel a furcsa videókkal, kezd egyre ijesztőbbé és aggasztóbbá válni!”

„Bárcsak mások szemén keresztül is látnád magad. Szomorú, mi lett belőled.”

Madonna azonban, úgy tűnik, figyelmen kívül hagyja a neki címzett sorokat, hiszen szóban forgó posztja helyére azóta még kettő hasonló tartalmú videót gyártott le TikTokon. Közben követői kérelmezték, hogy az erőszakra buzdító posztot törölje le az Instagram is.

