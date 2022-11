Máris az új The Blair Witch Project-ként emlegetik a filmrajongók.

Fotó: YouTube

A The Blair Witch Project (magyarul: Ideglelés) ihlette Deadstream eddig csak az amerikai Shudder streaming szolgáltatáson volt elérhető, népszerűsége okán viszont az Amazon Prime-on is nézhető mostantól. Az alkotásról a rajongók és a filmkritikusok is elismerően nyilatkoztak, a Rotten Tomatoes-on jelenleg igen meggyőző, kilencvenegy százalékos pontszámmal áll.

A Deadstream című horrorfilm Shawn Ruddy videós tartalomgyártó történetét követi végig, aki megpróbálja visszaszerezni internetes feliratkozóit, miután egy nyilvános botránya miatt újra a nulláról kell felépítse csatornájának követőtáborát. Azért, hogy megpróbálja visszacsábítani rajongóit, Shawn egy éjszakát egyedül tölt egy kísértetházban, és az élményét élőben közvetíti az interneten. Ahogyan az várható, a dolgok nem egészen úgy alakulnak, ahogy a férfi azt előzetesen elképzelte.

A film előzetesét alább tekintheti meg:

via (Ladbible)