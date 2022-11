Fotó: YouTube

Rövidesen a valaha készült egyik legdrágább karácsonyi film, a Spirited (magyarul: A karácsony szellemében) fog debütálni, ami november 18-án jelenik meg az Apple TV+-on, egy igazi ünnepi klasszikus újragondolása. Charles Dickens Karácsonyi ének című művét már számtalanszor feldolgozták, többek között Patrick Stewart és Jim Carrey is, most pedig Ryan Reynolds és Will Ferrell teszik meg ugyanezt, akik Clint Briggs (aki amolyan modern Ebenezer Scrooge) és a jelen karácsony szelleme bőrébe bújnak.

A film tehát új szemszögből közelíti meg Dickens híres novelláját, megváltoztatva néhány kulcsszereplő nevét, újabb karaktereket mutatva be, valamint a történeten is jócskán változtatva teszi meg mindezt. Az előzetest itt tekintheti meg:

via (Ladbible)