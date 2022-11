2010. október 31-én indult a The Walking Dead sorozat, amely Robert Kirkman azonos című képregényét adaptálta.

Fotó: YouTube

Rick Grimesék univerzuma azóta több spin-offot is kapott, és még kap is a jövőben, de a tizenkét éve indult fő sorozat most a végéhez érkezett a 11. évad huszonnegyedik epizódjával.

A sorozatfinálé egy rövid és pörgős előzetest kapott, amiben az ígéretek szerint lezárják a történetet, ami persze csak részben igaz, elvégre jövőre érkezik a Negan és Maggie főszereplésével készülő Dead City, de Daryl is megkapja a maga kalandját a franciáknál, a Rickre és Michone-ra fókuszáló minisorozatról nem is beszélve.