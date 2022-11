Mit ismert, a Nyerő Páros óta nem ápol túl jó viszonyt a két híresség.

Hétfő este elkezdődött a Konyhafőnök VIP legújabb évada, ahol ezúttal is több tucat sztár versenyez a legjobb szakács címért, köztük Járai Máté. A dolog pikantériája, hogy a színész és a műsor zsűritagja, Rácz Jenő két évvel ezelőtt csúnyán összeveszett a Nyerő Páros forgatása közben, azóta pedig nem is beszélnek egymással – sőt Járai szerint még a csatorna stúdióján belül is kerülik egymást. A Reggeli műsorvezetője nem is tagadta, kissé félve indult el a versenyen, amelynek első fordulójában rögtön a séf egyik receptjét készítette el. Erről azonban Fördős Zének kellett felvilágosítania Ráczot, ő ugyanis nem ismerte fel saját fogását.

Járai végül egy „A nyúlon túl” fantázianevű ételt tálalt a zsűritagok elé, akik nem voltak kifejezetten megelégedve a falatokkal. Fördős a „pürés rajzolgatás” hanyagolására kérte a színészt, míg Sárközi Ákos a liba állagát kritizálta.

„Ötletnek is jó, és tetszett, és az ízvilág is fincsi. De ez annyira száraz hatású, ez az egész máj, és mivel nincsen rajta egy igazi mártás, nincsenek köretelemek, ehetetlenül rossz.”

„Mindenképp erős próbálkozás. Annyira szerintem nem száraz az étel” – vette védelmébe a versenyzőt Rácz Jenő, akinek a szavaira egyáltalán nem számított Járai.

„Nagyon meglepett, hogy épp Rácz Jenő volt az, aki még talán a legtöbbet dicsért, nagyon furcsa volt.”