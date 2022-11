Nagyapjának gondolják 25 évvel idősebb kedvesét a most 31 éves Christopher Amatonak, aki ennek ellenére boldogabb már nem is lehetne.

A két férfi 2019 novemberében találkozott, amikor Amato épp Kubában nyaralt, az 56 éves Johnnal pedig rögtön megvolt a szikra, hiába nagy a korkülönbség közöttük.

A páros szerelmebe esett, majd össze is házasodtak, és még az a sok gyűlölködő komment sem csorbíthatja boldogságukat, akik azzal viccelődnek, hogy John a nagyapja is lehetne Christophernek, de volt olyan is, aki még ennél is messzebbre ment, és egyenesen pedofilnak nevezte az 56 éves férfit.