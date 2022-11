A Jóbarátok Rachelével az Allure magazin készített interjút, ahol szóba jött, hogy Aniston nem igazán szereti a közösségi médiát, kifejezetten nem ért az Instagram használatához sem.

„Utálom a közösségi médiát. Nem vagyok jó benne, felér egy kínzással számomra. Csak amiatt regisztráltam Instagramra, hogy beindítsam ezt a kampányt a termékek miatt. Aztán beütött a járvány, és végül nem is indult útnak a dolog. Szóval én közben ott ragadtam az Instagramon, de nem saját akaratomból.”

Anistonnak felolvasták az egyik barátjának a szavait, aki úgy véli, hogy hozzá hasonló klasszikus sztár már biztosan nem lesz, amin a színésznő meg is hatódott.

„Hűha, kirázott a hideg is. Meg is hatódtam egy kicsit. Úgy érzem, ez a dolog (a sztárság – a szerk.) haldoklóban van. Már nincsenek filmsztárok. Nincs csillogás, de még az Oscar-díj-bulik is szórakoztatóbbak voltak régen.”