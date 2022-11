Egy modell, akit Marilyn Monroe-hoz hasonlítanak, azt mondja, hogy a szexszimbólum legújabb, netflixes életrajzi filmje hatalmas érdeklődést váltott ki nála az OnlyFans oldalán. Leylah Dobinson már az Ana de Armas főszereplésével készült Blonde (Szöszi) előtt is temérdek pénzt keresett az oldalon, de azt állítja, hogy a film idei megjelenése után a pénzbevétele drámaian megnőtt, és most már havi hatezer fontot is megkeres. A 23 éves Leylah rendkívül hálás, ugyanis a befolyt pénz lehetővé tette, hogy beutazza a világot, és főállású modellként dolgozzon, ami számára egy igazi valóra vált álom. Így nyilatkozott: „A lehetőségek elképesztőek lettek. Ez egy olyan nagy mennyiségű pénz ilyen rövid idő alatt, hogy az már lehengerlő. Pénzügyileg szabad vagyok, a karrierlehetőségek megváltoztak, és most már teljes munkaidőben modellkedem.”

7 Galéria: Marilyn Monroe hasonmás Fotó: Leylah Dobinson / SWNS