Ez a kétméteres nő, akit gyerekkorában Big Footnak (Nagyláb) hívtak, és aki már tizenkét éves korában túlnőtt szülein, elárulta, hogyan győzte le az időrabló, alacsonyabb férfiakat, akik csak az újdonságot akarták abban, hogy egy magasabb lánnyal randizhassanak. A csehországi Prágából származó, Amerikában felnőtt huszonhét éves Klara Bradshaw mindig is a többiek fölé magasodott, mindössze tizenkét évesen már két méter magas volt.

Bár az élet így nem mindig volt habos torta számára, a profi sportoló nem változtatna semmin.

Klara ugyanakkor örül a természet adta adottságainak, hiszen hivatását is így találta meg az Inexio SaarLouis Royals profi kosárlabdázójaként. A lányt azonban gyerekkorában iskolatársai olyan nevekkel illették, mint Big Foot és Sasquatch. Magassága a szerelem megtalálásában is szerepet játszott, mivel rájött, hogy néhány srác csak azt akarja magáról elmondani, hogy egy nagyon magas lánnyal is randizott.

Ilyen esetekben mostanra már azonnal kiszűri azokat, akik nem komoly szándékkal közelednek. A profi sportot végül tanulmányaival is vegyítette, még 2018-ban végzett az egyetemen két diplomával újságírás alapszakon és a sportmenedzsment mesterszakon.