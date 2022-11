Fotó: TV2

Egyre jobban érződik az Ázsia Expressz versenyben maradt párosain az elmúlt hetek megpróbáltatásai a TV2 kalandreality-jének döntőjéhez közeledve. A pénteki adásban minden hajszában résztvevő játékos még feszítettebb tempót diktált magának, ahol ezúttal a Gáspár házaspár, illetve Mérai Kata és Gyebnár Csekka biztos továbbjutókként figyelhették a többiek küzdelmét.

A párosok ezúttal több-kevesebb sikerrel magabiztosan vették az akadályokat, pedig olyan is előfordult, hogy térden könyörögve kellett maguknak fuvart szerezzenek. A feladatok teljesítésével Nyári Darinka és Kiss Ernő Zsolt duójának sikerült elsőként célba érnie Ördög Nórához. Szorosan a nyomukban Nemazalányék és Gelencsér Timiék párosa loholt, de végül előbbiek értek be hamarabb, alig néhány másodpercnyi különbséggel megelőzve a másodjára is kieső Gelencsér Tímeát és Rozs Gergőt.

Kialakult tehát az Ázsia Expressz 3. évadának döntős mezőnye, a verseny pedig a továbbiakban Üzbegisztánban fog folytatódni a többiek számára.