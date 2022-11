Christina Applegate hétfőn ünnepelte, hogy csillagot kapott a hollywoodi hírességek sétányán.

A hivatalos esemény volt Applegate első nyilvános szereplése azóta, hogy tavaly kerek ötvenedik születésnapján megosztotta rajongóival, hogy szklerózis multiplexet diagnosztizáltak nála. A színésznő megható, szívhez szóló és humorral teli beszédében reflektált karrierjére.

„Nagyon érdekes életem volt” – mondta Applegate. „Ez az élet úgy kezdődött, hogy kislányként sorban álltam, hogy megnézzem az első Star Wars-ot ebben az utcában, ebben a színházban. Néztem a sztárok neveit a sétányon, és azt kérdeztem: »Kik ezek az emberek?«. Mivel foglalkoznak? Valamit jól csináltak? Valamit rosszul csináltak? Bármi is az, én is akarok egyet. K*rvára akarok egyet! És még csak öt éves voltam. Szóval ez a nap többet jelent nekem, mint azt eltudják képzelni.”

A színésznőt az eseményen több jelenlegi és volt kollégája is megtisztelte, köztük az Egy rém rendes család tévésorozatos színésztársai, Katey Sagal és David Faustino, akiket a magyar nézők is jól ismerhettek a készülékek képernyőiről, úgy mint Peggy és Bud Bundy, valamint a Dead To Me sztárja, Linda Cardellini. Az átadás pillanatát alább tekintheti meg:

