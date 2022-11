Egy brit művész újonnan színezett felvételei London ikonikus utcáinak nyüzsgését mutatják be a múlt század történelméből. Hetvenhét évvel a Nagy-Britanniát is átformáló háború vége után az egyik kép azt mutatja be, hogyan is állt vissza a normális kerékvágásba a társadalom, ahol Charlie Chaplin komikus és felesége, Oona éppen a Savoy szálloda tetején állva látható az 1950-es években. A filmcsillag akkoriban hathónapos látogatáson tartózkodott a szigetországban. Egy másik fotó a második világháború előtti Ludgate Circust mutatja, amelyet 1935-ben V. György király ezüst jubileumára díszítettek fel, a háttérben pedig a Szent Pál katedrális magasodik.

Ezeket a renovált képeket Paul Doherty, a londoni Stratfordban élő művész színezte ki. „Szeretem a történelmet, és mindig is szerettem annak az ötletét, hogy mit láthatott a fotós a fénykép készítésének idején a saját szemén keresztül" - mondta Paul. „Néhányan gyakran mondogatják nekem, hogy ez tiszteletlenség a művésszel szemben, de én azt mondom, hogy ha választhattak volna, szinte mindegyikük a fekete-fehér helyett a színeket választotta volna. Szerintem a fotósok nagyon szerették volna színesben láthatni a fotóikat. Szeretem az élénkséget, és úgy érzem, hogy a színekkel jobban tudunk azonosulni, mert ezáltal valóságosabbnak érezzük őket. Úgy vélem, hogy a szín hozzáadása valami olyasmivel ruházza fel, ami nagyon fontos, és ez maga a realizmus és a többlet jelentés."