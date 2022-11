Elkezdett terjedni egy pletyka az interneten, hogy a 28 éves Pete Davidson randizgat a most 31 éves szupermodell Emily Ratajkowskival.

Fotó: Instagram

A dolog onnan indult, hogy a Sunday Spotted nevű pletykaoldal lehozta egy rajongó beszámolóját, aki állítása szerint együtt látta a párost, méghozzá nem épp baráti körítésben.

Mint írta, Davidson összevissza fogdosta Ratajkowskit, egyértelmű volt, hogy itt valami többről van szó.

Az Us Weekly egyik informátora szerint a hír nagyon is igaz, és Emily már hónapok óta tartja a kapcsolatot Peterrel, de kapcsolatuk még nagyon korai fázisban van.

Ezután a People is megerősítette, hogy a páros találkozgat, a Life&Style weboldal pedig arról számolt be, hogy nemrég együtt vacsoráztak New Yorkban.

Úgy tudni, hogy egy közös baráton keresztül ismerkedtek meg, azóta pedig egy körben mozognak a városban.