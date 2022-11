Lányai után végre ő is a nagynevű divatmagazin borítóján mosolyog.

A Kardashian klán körüli, közel 15 éve tartó felhajtást látva meglepő lehet, hogy egészen mostanáig kellett várni, hogy a népes család feje, Kris Jenner is a Vogue címlapján landoljon. Lányai, Kim és Kendall már több tucatszor szerepeltek a magazin különböző kiadásainak borítóján, de Kylie és Kourtney is helyet kapott korábban a világ vezető divatlapjának elején. Őket követi most a sorban édesanyjuk, aki végre saját jogon tündökölhet: Jenner 67 évesen Vogue Czechoslovakia decemberi, „Vezetők” című számának arca lett.

A hatgyermekes anyuka, illetve tizenkétszeres nagymama a tőle megszokott sikkes és elegáns szettben állt modellt a lapnak, a róla készült fotósorozat pedig egyértelműen árulkodik arról, kitől örökölték a kamera előtti magabiztos mozgást gyermekei: