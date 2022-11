Továbbra is az egykoron Berki Krisztiánnal közös, Római parti albérletben él Berki Mazsi, aki most a Hot! magazinnak mesélt arról, hogy telnek a hétköznapjai. A kisgyermekes anyuka bevallotta, bár családja rengeteget segít neki, így is sok rajta a teher, hiszen egyedül intézi a számlákat, a bevásárlást, vezeti a háztartást.

„Az élet úgy hozta, hogy egyedül tartom fenn a háztartásunkat, én veszek szinte mindent. Anyukám és a család szokott ruhákat és mindenféle jó dolgokat ajándékozni Emmának. Ezért nem volt kérdés, hogy pár napra be kellett raknom Emmát a bölcsibe, mert képtelenség egy kisgyermek mellett dolgozni” – idézte az RTL a Dancing with the Stars kiesett versenyzőjét, aki szerint gyakran vannak gyenge pillanatai, ám ezeken elsősorban kislánya miatt mindig igyekszik túllendülni.

„Egy gyermeket nem egyedül vállal az ember. Lehet, hogy az édesapák bizonytalanok abban, hogyan kell bánni egy kisbabával, de a legtöbb helyzetben ott vannak, és fontos döntésekben segítenek. (...) Én már soha nem fogom tudni megbeszélni ezeket a gyermekem édesapjával” – mondta Berki, hozzátéve: attól még, hogy nem mindig mutatja ki a fájdalmát, ugyanúgy siratja és gyászolja férjét – van, hogy napokig ki sem dugja az orrát a lakásból.