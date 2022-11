Megnősült az Alkonyat-filmek Jacobja, Taylor Lautner! A színész egy szintén Taylor keresztnevű hölgyet vett el, aki ráadásul úgy döntött, felveszi férje nevét, így immáron hivatalosan is Taylor Lautnernek hívják mindkettőjüket.

Az első fotók most láttak napvilágot a meseszerű nagy napról, amelyet egyébként pontosan egy évvel a lánykérés után tartottak. Az esküvőn a Vogue magazin fotózott, amelynek képeit most büszkén osztotta meg az ifjú pár is.

„Életem legjobb napja”– fogalmazott a színész a lap posztja alatti hozzászólások között.