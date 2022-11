Konkrét elképzelései vannak az X-Faktor mentorának.

Őszintén mesélt többek között nehéz gyerekkoráról Herceg Erika Miller Dávidnak, aki a Cosmopolitan magazin számára készített interjút az X-Faktor mentorával. A Kárpátalján felnőtt énekesnő bevallotta, hogy az iskolában rendszeresen társai céltáblája volt.

„Azért piszkáltak, mert kövér voltam, és jó tanuló, sok volt a komplexusom, és tudták, hogy anyu beteg. Azt mondták, hogy én is olyan leszek majd, mint ő” – idézte az RTL Herceget, aki ennek ellenére hitt benne, hogy egyszer valóra válhat a sztárságról dédelgetett álma.

Ez így is lett, kisvártatva a nagyszínpadon találta magát a nagy sikerű VIA Gra lányformáció egyik tagjaként. De a hírnév és a sok munka fizikailag sem kímélte Herceget, aki szívproblémákkal is küzdött, emellett pedig már nyolc éve szépészeti beavatkozásoknak veti alá magát, mezoterápiás és biorevitalizációs kezelésekre jár évente kétszer.

„Muszáj volt kompenzálnom, hogy a VIA Gra miatt feláldoztam az egészségemet is. Negyvenéves korom után biztosan én is plasztikáztatom majd az arcom” – mondta az énekesnő.