Szerelmüket csak megerősítette a zenész súlyos rosszulléte a nyáron.

Nyár eleje óta alkot egy párt Sáfrány Emese és TNT Inti, azaz Zuber Krisztián. A szerelmesek azóta rengeteg mindenen mentek keresztül, köztük a zenész súlyos szívelégtelenségén is, amely miatt sokáig kórházban is kezelték a dobost. Szerencsére (és főleg kedvesének hála) Zuber még időben orvosi ellátást kapott, így nem történt nagyobb baj.

„Egy ideje komolyra fordult a kapcsolatunk, amit csak még tovább mélyített az elmúlt időszak” – ismerte el most a Story magazinnak a légtornász, aki szerint a szakszerű segítségnek hála gyorsan sikerült mentálisan összeszednie magát a gyermeke apjával való szakítása után, ennek is köszönhető, hogy hamar rátalált újra a szerelem.

„Pár hónap leforgása alatt sikerült annyira rendbe tenni a lelkem, hogy még egy új kapcsolatra is készen álljak. Ekkor lépett be az életembe Inti, aki nemcsak engem vett le a lábamról, hanem a fiamat is, és ezzel át is ment a próbán” – idézte Sáfrány szavait a Blikk.