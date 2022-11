Finneas először nyilatkozott húga magánéletéről.

Immáron két hete, hogy nyilvánosan is felvállalta szerelmét Billie Eilish és Jesse Rutherford, akik kaptak hideget-meleget (de főleg hideget) első közös megjelenésük után. A legtöbbeknek az böki a szemét Eilish új párjával kapcsolatban, hogy 11 évvel idősebb az énekesnőnél, illetve hogy már tinikora óta ismeri a popsztárt.

A dologról (és Eilish magánéletéről úgy általában) most nyilatkozott először a testvére, Finneas, aki egyébként szintén szép sikereket ér el a zeneiparban húgával közösen és szólóban is.

„Nézzétek, amíg ő boldog, én is boldog vagyok” – mondta a 25 éves énekes. Finneas igazán jól ismeri a The Neighbourhood frontemberét, hiszen egy körben mozognak, és hosszú ideje barátok már, így nem kizárt, hogy a testvére is általa ismerkedett meg vele.