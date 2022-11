Konkrét terveik vannak a 10 millió forintos összeget illetően.

Ugyan Nemazalány és Szlépka Armand az utolsó elötti nap kiestek az Ázsia Expresszből, Gyebnár Csekka súlyos rosszulléte miatt a döntő reggelén visszatértek a versenybe, sőt, rögtön meg is nyerték a kalandreality műsort. A bronzérmet aranyra cserélő páros a dicsőség mellett 10 millió forintot is nyert, így nem csoda, hogy Halastyák Fanni örömkönnyekben úszott a célbaéréssükkor.

A Bors most közös otthonukban kereste fel a győzteseket, akik épp költözőfélben vannak, ami hosszú ideje érett már, hiszen a rapper szerint teljesen kinőtték apró kőbányai lakásukat. A szerelmesek ezt nem a fődíjból fedezik, de már tudják, mire fogják költeni azt:

„A költözés után veszünk egy nem túl hivalkodó, de szép és megbízható autót, és ha minden jól megy és Fanni is megszerzi a jogosítványt, akkor még egyet. Tervben van még egy vállalkozás is. Ami a legfontosabb, hogy minden tervünk így ez a pénzt is közös jövőnkbe szeretnénk fektetni” – mesélte az egykori profi jégkorongozó Szlépka, hozzátéve: mivel ő nemrég diplomázott televíziós műsorkészítő szakon, így karrierjét is mihamarabb beindítaná valamelyik sportcsatornánál.