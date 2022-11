Remaket kap Kurt Russel ikonikus filmje, a Menekülés New Yorkból, amiben a főszereplő megpróbál lehetőleg élve kijutni a börtönné alakított Manhattanből.

Fotó: YouTube

A Radio Silence rendezőcsapata, akik nemrég a Sikoly sorozatba is új életet leheltek, ugyanis a Deadline szerint újraforgatná a mára klasszikusnak számító akciófilmet, amiben az eredeti rendező, John Carpenter is besegítene, mint executive producer.

A projekt nagyon korai fázisában van, így egyelőre nem beszélhetünk arról, mikor mutathatják be, de még színész jelölt sincs Snake Plissken szerepére, de adná magát, hogy Kurt Russel fia, Wyatt Russell legyen az első kiszemelt. Azonban ebből sanszosan nem lesz semmi, ugyanis a Marvel US Agentet is alakító színész korábban azt nyilatkozta, hogy apja nyomdokaiba lépni, felérne egy karrier-öngyilkossággal.

A Port.hu hivatalos leírása szerint: Manhattan immár fallal körülvett börtönsziget, ahonnan a szökés gyakorlatilag lehetetlen. Amikor az Egyesült Államok elnöki különgépe éppen a tiltott zóna közepén jár szerencsétlenül, nincs ember, aki bemenne a rabok kezére jutott elnökért, hogy biztonságba helyezze. Illetve egy mégis akad: a volt kommandós, jelenleg elítélt Snake Plissken, aki a szabadulásáért cserébe hajlandó kockára tenni az életét. És a határidő záros voltára a biztonsági rendszabályként a bőre alá beépített időzített bomba ketyegése emlékezteti...