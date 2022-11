The Pocketwatch címmel érkezik a Disney+-ra az Utódok negyedik része (The Descendants), amiben Hamupipőke is felbukkan majd, méghozzá az afroamerikai színész-énekesnő Brandy Norwood megformálásában.

Nem ez az első eset, hogy Brandy üvegcipőt húz, ugyanis a Disney 1997-ben készített már vele egy Hamupipőke filmet, amire okkal nem emlékeznek az emberek.

A The Pocketwachban Rita Ora is szerepelni fog, aki történetesen a Szívkirálynőt alakítja majd a filmben.

Az eredeti Utódok még 2015-ben debütált a Disney Channelen, a történet szerint Belle és a Szörnyeteg összeházasodott, és együtt uralkodnak az Auradon nevű királyság felett, ahonnan száműzik a gonosz meseszereplőket az Elveszettek szigetére, de 20 évvel később, a hercegből királlyá avanzsált Ben úgy dönt, esélyt ad azok utódainak a birodalomban.

Azonban Demóna, Szörnyella De Frász és a többi neves gonosz ki akarja használni a lehetőséget, és azzal bízzák meg a gyerekeiket, hogy szerezzék meg a Tündérkeresztanya pálcáját, amivel megtörhet a varázs, ők pedig kiszabadulhatnak a szigetről.

A sorozat azóta több folytatást is kapott már, a Pocketwatch pedig visszarepíti a rajongókat Auradon világába, ahol ezúttal A Szívkirálynő és Hamupipőke lányai körül bonyolódik majd a cselekmény, akik kicsit sem hasonlítanak a szüleikre.

A történet szerint, épp hatalmas ünnepséget tartanak a királyságban, amikor kitör a káosz, a páros pedig kénytelen visszautazni az időben az Őrült kalapos által készített mágikus zsebóra segítségével, hogy megelőzzék a totális pusztulást.

