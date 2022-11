Nicolas Cage bajusza fenyegetőbb egy hatlövetűnél.

Fotó: YouTube

The Old Way címmel érkezik jövőre Nic Cage új filmje, amiben egy hidegvérű fegyverforgatóból lett tisztességes családapát alakít, ám minden a feje tetejére áll, amikor egy csapat bandita lecsap rájuk és végeznek a férfi kedvesével. Colton kénytelen a 12 éves lányával közösen újra fegyvert fogni, hogy megbosszulja felesége halálát, aki képes volt belőle egy jobb embert faragni.

Az Old Way 2023. január 6-án kerül mozikba az USA-ban, 13-ától pedig digitálisan lesz elérhető.