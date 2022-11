Fotó: Jean Catuffe / Getty Images Hungary

Kendall Jenner és Devin Booker a legfrissebb értesülések szerint másodszor is szakítottak. Az egykori szerelmesek még 2020-ban kezdtek el randizni, és a múlt hónapban több feltételezés szerint csendben szakítottak. „Mindkettőjüknek hihetetlenül zsúfolt az időbeosztása a karrierjükkel, és úgy döntöttek, hogy most azokat helyezik előtérbe” – mondta egy forrás a People-nek.

A bennfentes szerint Jenner és Booker azt tervezik, hogy kapcsolatban maradnak, miután állítólag közösen hozták meg a döntést. A szakítás alig néhány hónappal azután történt, hogy a 27 éves modell és a 26 éves NBA-játékos útjai először váltak szét. Júniusban a Page Sixnek nyilatkozó források azt állították, hogy mindketten különböző állásponton voltak azzal kapcsolatban, hogy merre is tart a kapcsolatuk. „Bár törődnek egymással, Devin nem akart házassági ajánlatot tenni, és számára a karrierje az elsődleges” – árulta el a bennfentes. „Kendall munkája is szintén uralja a magánéletét.”