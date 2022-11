Az X-Faktor döntősei az RTL reggeli műsorában mesélték el, milyen élmény volt számukra részeseinek lenni a tehetségkutatóversenynek, melyet végül Solyom Bernadett nyert meg.

Mihályfi Luca állítása szerint, nagyon megterhelő időszakon vannak túl, mert kevés idő jutott a pihenésre a hétről-hétre történő felkészülések mellett. Ezzel együtt rendkívül élvezte a versenyt, valamint mentorához, Gáspár Lacihoz szintén nagyon közel került, aki segített neki abban, hogy leküzdhesse a megfelelési kényszerét. Luca édesapja ugyanis ismert színész, Mihályfi Balázs, akit a lány nem is akart eleinte megemlíteni, mert a maga jogán szeretett volna bizonyítani a színpadon. Meglehet, a fiatal tehetség a hihetetlenül szoros döntőben harmadik helyezést ért el, ugyanakkor hálás, mert rájött arra, hogy énekesnő szeretne lenni.

A másodikként végzett Kiss Kevinnek egy apróbb kirohanása ellenére is nagyon jól alakult a kapcsolata mentorával, Puskás Petivel, akit azóta is barátjának tekint. Az elkövetkezendő időszakban újabb dalokat és videóklipeket szeretne megjelentetni, ugyanis tudni lehet róla, hogy már a versenyben is saját szerzeményével lépett fel.

