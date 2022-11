A Breaking Bad drámasorozat Gustavo Fringje talán az egyik legjobb tévés gazfickó, akit valaha is láthattunk, de eredetileg csak egy-két epizódban kellett volna feltűnnie.

Giancarlo Esposito, aki először a Breaking Badben, majd később a Better Call Saul spin-off sorozatban is Gus Fringet alakította, eredetileg csak egy mellékszerepben tűnt volna fel, de olyan félelmetesen jól alakította a Los Pollos Hermanos alapítóját, hogy a rendező Vince Gilligan úgy döntött, állandó szereplőjévé teszi a karakterét.

Esposito, később a The Boys és a Mandalorian című szériában is szerepelt, aki lassú, de stabil színészi karriert futott be, mielőtt a metamfetamint előállító kémiatanárról szóló sikersorozatban szerepet kapott. Szerepelt egy sor Spike Lee-filmben – mint a Szemet szemért és a Malcolm X –, valamint több kasszasikerben, de Vince Gilligan volt az az ember, aki végül az egekbe repítette Giancarlo karrierjét 2008-ban, amikor felhívta őt, és felajánlotta neki a vendégszerepet.

Az első évad után a Breaking Bad átütő sikert aratott az azt sugárzó AMC csatornán, és a széria készítői már a Bryan Cranston által alakított Walter White történetének következő fejezetét írták. A sok elismerés ellenére Giancarlo elsőre viszont nem volt annyira érdekelt, mint azt hihetnénk, de mindenki szerencséjére később viszont mégis kötélnek állt.

