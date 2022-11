Fotó: TV2

Folytatódott szerda este a TV2 társkereső realityje, vagyis a Nagy Ő, ahol ezúttal Árpa Attila szívét igyekeznek elrabolni a részt vevő nők. A legutóbbi részben pedig a tánctudásukat is elővették a versenyzők, Metta, Klaudia és Mimi ezúttal ugyanis meglepő táncmozdulatokkal örvendeztette meg álmaik férfiját. Kapott feladatukban egy kisfiú mozgását kellett leutánozzák, aki nem szégyenlősködött és egyből be is dobta legjobb tánctudását, amin persze a többiek remekül szórakoztak.

A második körből viszont nem maradhatott ki Natali, Orsi és Bogi sem, akik igyekeztek hűen visszaadni a lépéseket, de a fiatalság ezúttal is ellopta a show-t, spárgába már senki nem mert Barni után lemenni.

Árpa Attila a táncverseny győztesének végül Klaudiát választotta, de a tűzrakásos randevúra ezúttal három lány mehetett a Nagy Ő-vel. A többiek pedig vígaszdíjként a villában tarthattak egy játékkal egybekötött csajos estét Lékai-Kiss Ramónával.