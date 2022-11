Az ír ketrecharcos Conor McGregor közeli barátja és edzőpartnere azt állítja, hogy a UFC sztár milliókat csalt ki belőle a Proper No. 12 nevű whisky márkája kapcsán. Az érintett Artem Lobov most azért perel, hogy megkapja, ami szerinte jár neki. Az ugyancsak MMA-harcos Lobov nemrég nyújtotta be a keresetét, ugyanis állítása szerint ő volt az ötletgazda McGregor sikeres whisky márkája mögött. Lobov azt állítja, hogy 5%-os részesedést ígértek neki a cégből az erőfeszítéseiért, de amikor McGregor és partnerei 2021-ben hatszáz millió dollárért eladták a részesedésüket, ő ebből semmit sem kapott.

McGregor állítólag körülbelül százötven millió dollárt kaszált az üzleten, és Lobov korábban azt állította, hogy McGregor egymillió dollárt ajánlott neki, de ő ezt visszautasította. „Felsőbírósági eljárást indítottunk, hogy érvényt szerezzünk a McGregor úrral kötött megállapodásnak a Proper No. Twelve whiskey márkával kapcsolatban. Ügyfelem volt a McGregor úrhoz kapcsolódó ír whisky márka bevezetésének eredeti ötletgazdája és társalapítója." –nyilatkozta Lobov ügyvédje, Dermot McNamara a perrel kapcsolatban.

McGregor szóvivője cáfolta a harcos barátjának állítását a TMZ Sportsnak nyilatkozva: „A Proper No. Twelve ír whiskeyt Conor McGregor alkotta, fejlesztette ki, és népszerűsítette fáradhatatlanul. Minden olyan állítás, hogy a felperesnek igénye lehetne a márkára, helytelen”.