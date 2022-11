Egy nő azt mondja, hogy a 27 éves korkülönbség közte és idősebb férje között abszolút jól működő, sőt még jobb apává is teszi a férfit érett kora miatt. Mindezt állítja annak ellenére, hogy sokszor az idegenek összetévesztik párját gyermekük nagyapjával. A harminchat éves Gretchen Dillon inkább nőkkel randevúzott, mielőtt 2014 októberében megpillantotta a hatvanhárom éves Michael Dillont a helyi szupermarketben. A pár barátságot kötött, majd hamarosan rájöttek, hogy romantikus érzelmeket táplálnak egymás iránt, és 2015 májusában randizni kezdtek. A majdnem három évtizedes korkülönbség ellenére Gretchen nem tudta letagadni, hogy mit érez Michael iránt, és a pár 2018 februárjában összeházasodott, és mostanra már egy közös fiuk, a hat hónapos Shannon is megszületett. Gretchen nem hagyja, hogy az emberek ítélkezése visszatartsa, annak ellenére hogy gyakran azt gondolják, Michael az ő apukája és a fiuk nagypapája. „Az emberek sokszor összekeverik a férjemet az apámmal, de mi csak nevetünk rajta” – mondta Gretchen, aki piackutatási elemzőként dolgozik New Yorkban.

