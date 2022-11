Micimackó és Pán Péter után, Bambi is horrorfigurává fog változni, ugyanis a karakter 2022. január 1-jén szabadon felhasználhatóvá vált bárki számára .

Ráadásul az őzgida ámokfutásához a Micimackó: Vér és Méz filmért is felelős Rhys Frake-Waterfieldnek is köze lesz, aki mindeközben a Pán Péter horroron is dolgozik, ám kivételesen ezt nem ő, hanem Scott Jeffrey rendezi majd, előbbi csak executive producerként fog közreműködni a projektben.

Egyelőre nem lehet sok infót tudni a Bambi: The Reckoning címen emlegetett filmről, de az már biztos, hogy a klasszikus mesét fogja alapul venni, a címszereplő pedig kegyetlen bosszút áll mindenkin, miután elveszítette édesanyját.