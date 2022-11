Fotó: TV2

Ajándékkal kedveskedett Gabriela Spanic számára Árpa Attila, aki a Dancing with the Stars döntője alatt kereste fel a műsor venezuelai vendégzsűritagját. A Nagy Ő stílusosan egy szál rózsával lepte meg a sorozatsztárt, majd rövid táncot is lejtettek a parketten.

„Visszajutott hozzám, hogy ő mit nyilatkozott rólam, én ezt nem tudtam. Nagyon kedves dolgokat mondott rólam, gondoltam ezzel viszonzom ezt a kedvességet” – magyarázta Gelencsér Tímeának gesztusa indíttatását Árpa, utalva ezzel Spanic korábbi kijelentésére, miszerint számára a színész külsőleg és belsőleg is tökéletes pasi.

„Nálatok minden férfi szokatlanul jóképű, nagyon vonzó. Attila kifejezetten a zsánerem” – mesélte a Borsnak nemrég Spanic, aki Árpa szerint örült a tőle kapott virágnak.

Azt hiszem örült neki, de én is örültem volna neki a műsorban!

— nevetett Attila, majd későb hozzátette, a DWTS 2. évada után A Nagy Ő-ben most ismét szokatlan terepen próbálhatta ki magát:

„Mostanában olyan műsorokban szerepelek, amik arról szólnak, amihez nem értek: tánc, nők…”