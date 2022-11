A munkájáról YouTube-videókat készítő gazdálkodónak már 37 ezer feliratkozója van, és azt mondja, több pénzt keres az interneten, mint a tejelőállományával. Az 57 éves Ian Pullen szarvasmarhatenyésztő havonta akár kétezer fontot is megkeres a YouTube-videókból az angliai Gloucestershireben található ötvehét hektáros farmján. A videók készítését 2018-ban kezdte el, de a csatorna igazán a járvány idején lendült fel, amikor elkezdett minden nap tartalmakat feltölteni, hogy az idősek otthonában élő édesanyja naprakészen értesülhessen a farmról, amikor ő nem tudta meglátogatni. Most, felesége, Jean és négy lánya segítségével több mint 37 ezer feliratkozója van a világ minden tájáról, és még a kutyájáról, Biskitről készült plüssállatkákat is árulja.

7 Galéria: Ian Pullen a youtuber farmer Fotó: Courtesy Ian Pullen / SWNS / Nortfoto