Újabb sztárpár van születőben Hollywoodban, legalábbis a jelek szerint igazán közel került egymáshoz Dan Reynolds, az Imagine Dragons frontembere, illetve az Eufóriából is ismert Minka Kelly. A párost a minap egy Los Angeles-i étteremben szúrták ki, ahová közösen érkeztek, majd a Page Six információi szerint több mint öt órával később, bőven az éjjeli órákban távoztak onnan. Egy lesifotós azt is megörökítette, ahogy a 34 éves énekes Kelly haját simogatta autójában.

Reynolds 10 év után, két hónapja szakított feleségével, a színésznőnek pedig májusban vért éget a kapcsolata Trevor Noah humoristával, a kettejüket összeboronáló szóbeszédet azonban egyelőre egyik fél sem erősítette meg.