Utólag már ő is látja, nem véletlenül nem kapta meg a szerepet, nem feküdt neki annyira a színészkedés.

Fotó: RTL

Színészként is kipróbálta (volna) magát 2008-ban Istenes Bence, aki anno a Barátok közt egyik válogatójába is jelentkezett. Az ott készült próbafelvétele most, 14 évvel később került elő, és okozott pár vidám pillanatot a műsorvezetőnek.

„Önszántamból mentem el arra a castingra. Ki akartam magam próbálni egy csomó mindenben abban az időben, meg szerintem volt bennem egy durva szereplési vágy” – idézte fel Istenes, hozzátéve: visszanézve már mindannyian jót nevettek azon, milyen rosszul színészkedett.

Mivel még a szomorú jeleneteket is mosolyogva adta elő, Istenes végül a kinézett szerepet nem kapta meg, de így is valóra válhatott az álma, és felbukkant a sorozatban egy rövidke jelenet erejéig: az utolsó forgatási napok egyikén ugyanis meghívták, hogy Novák Laci egyik zöldségesét alakítsa.

„Szerintem ez méltó lezárása ennek a történetnek.”