I gaznak bizonyultak a találgatások Pete Davidson és Emily Ratajkowski kapcsolatáról, amelyek azután kaptak szárnyra, hogy egy pletykaoldal közzétette egyik olvasója beszámolóját, miszerint félreérthetetlen helyzetben látta együtt a párost . Ezt aztán később több amerikai bulvárlap is megerősítette, most pedig mindent eldöntő bizonyítékként nyilvános randira ment a két híresség, akik egy NBA meccsen vettek részt tegnap New Yorkban, a Madison Square Gardenben.

Davidson és Ratajkowski láthatóan remekül érezték magukat egymás társaságában, a meccs alatt sokat nevettek és beszélgettek, bár a róluk készült fotók alapján érezhető, hogy még jócskán az ismerkedési fázisban járnak.

A humorista másik oldalán egyébként Ben Stiller és felesége, Christine Taylor ültek, míg a modell balján egy újabb híresség, Jordin Sparks énekesnő foglalt helyet.

4 Galéria: Emily Ratajkowski és Pete Davidson randija Fotó: Jamie Squire / Gettty Images

Hoolywood aktuális szívtiprója, Pete Davidson augusztus elején szakított Kim Kardashiannel, akivel közel egy évig alkottak egy párt, a topmodellnek pedig szintén a nyáron dőlt be a házassága, miután kiderült, producer férje rendszeresen megcsalta őt. Ratajkowskit azóta összeboronálták már Brad Pittel és egy amerikai DJ-vel is közelebbi viszonyba került, mielőtt egymásra találtak volna a humoristával. Úgy tudni, a páros már hónapok óta randizgat, és a múltheti hálaadást is együtt töltötték barátaikkal.